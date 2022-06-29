Кулеба приветствовал важные решения саммита НАТО и напомнил об Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поприветствовал Финляндию и Швецию с приглашением в НАТО. Он считает, что такая же решительная позиция альянса по Украине сохранит стабильность союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Twitter .

"Сегодня в Мадриде НАТО доказала, что может принимать трудные, но важные решения. Мы приветствуем трезвую позицию в отношении России, а также присоединение Финляндии и Швеции. Столь же сильная и активная позиция по Украине поможет защитить евроатлантическую безопасность и стабильность", - написал он.

Напомним, что в Мадриде с 28 по 30 июня проходит саммит НАТО. Члены альянса признали Россию угрозой коллективной безопасности и и пригласили Финляндию и Швецию стать членами НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.