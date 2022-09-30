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Кулеба про позицію Китаю стосовно війни: вигідніша Україні, ніж Росії

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Нинішня позиція Китаю щодо війни в Україні вигідніша Києву, ніж Москві. Керівництво РФ хотіло б отримувати від Китаю набагато більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Кому вигідніша нинішня позиція Китаю? Звичайно, Україні, а не Росії. Росія хотіла б отримувати набагато більшу участь. Хотіли б ми отримувати від Китаю більше? Звичайно, хотіли б. Але, реально зважуючи ситуацію, ми розуміємо, що нинішня позиція - це позиція, з якою ми можемо працювати", - зазначив Кулеба.

При цьому Кулеба попередив, що якщо Китай підтримає російську агресію проти України у будь-якій формі, це матиме руйнівний вплив на двосторонні відносини України та КНР.

Він нагадав, що з Іраном також були конструктивні відносини, доки вони зрадницьки не вдарили Україні в спину і не поставили Росії дрони-камікадзе.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський висловився про позицію Китаю щодо війни проти України, заявивши, що в цьому питанні не повинно бути нейтралітету.

Про те, яку роль Китай відіграє у війні Росії проти України, читайте у матеріалі РБК-Україна "Свої інтереси. На чиєму боці Китай у війні Росії проти України".

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