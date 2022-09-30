Кулеба про позицію Китаю стосовно війни: вигідніша Україні, ніж Росії

"Кому вигідніша нинішня позиція Китаю? Звичайно, Україні, а не Росії. Росія хотіла б отримувати набагато більшу участь. Хотіли б ми отримувати від Китаю більше? Звичайно, хотіли б. Але, реально зважуючи ситуацію, ми розуміємо, що нинішня позиція - це позиція, з якою ми можемо працювати", - зазначив Кулеба.

При цьому Кулеба попередив, що якщо Китай підтримає російську агресію проти України у будь-якій формі, це матиме руйнівний вплив на двосторонні відносини України та КНР.

Він нагадав, що з Іраном також були конструктивні відносини, доки вони зрадницьки не вдарили Україні в спину і не поставили Росії дрони-камікадзе.