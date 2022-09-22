Кулеба поставив Лаврова на місце за образу Зеленського на Радбезі ООН

Що сказав Лавров

Лавров під час виступу на сьогоднішньому засіданні Ради безпеки ООН почав повторювати російські наративи про "безчинства" та "злочини" так званого "київського режиму", які за його словами, залишаються можливими через "покривання" з боку США та їх союзників.

"США їхні союзники за потурання міжнародних правозахисних інститутів вісім років планомірно покривають злочини київського режиму, вибудовуючи свою політику щодо Зеленського, виходячи з відомого американського принципу: він, звичайно, с*чий син, але він наш с*чий син", - сказав Лавров в Нью-Йорку.

Як йому відповів Кулеба

Пізніше слово на засіданні Радбезу ООН взяв Кулеба, заявивши, що зала засідань бачила багато гарячих дискусій і криз за час свого існування, але "обсяг сьогоднішньої брехні від російських дипломатів є безпрецедентним".

"Насправді, єдине, що заслуговує на реакцію у сьогоднішньому російському виступі, з усього потоку цієї брехні, - це неприйнятний жаргон, використаний російським представником стосовно президента іноземної країни, президента України", - наголосив український міністр.

Крім того, Кулеба висміяв Лаврова за те, що той втік з засідання Радбезу ООН відразу після завершення свого виступу.

"Я помітив, що російські дипломати тікають так само майстерно, як російські солдати", - додав він.