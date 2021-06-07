Кулеба поддержал новую форму сборной Украины: не позволим оскорблять национальные символы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал новую форму сборной Украины по футболу . Он заявил, что украинцы не позволят оскорблять национальные символы.

Об этом министр написал на своей странице в Twitter .

Он написал, что ему очень нравится новая форма сборной.

"Всем, кто начал на нее шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе", - написал министр.

Отметим, в РФ резко отреагировали на новую форму сборной Украины. Россияне даже грозились запретить выходить на поле в такой форме.