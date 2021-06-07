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Кулеба поддержал новую форму сборной Украины: не позволим оскорблять национальные символы

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 14:47
Кулеба поддержал новую форму сборной Украины: не позволим оскорблять национальные символы Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал новую форму сборной Украины по футболу. Он заявил, что украинцы не позволят оскорблять национальные символы.

Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

Он написал, что ему очень нравится новая форма сборной.

"Всем, кто начал на нее шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе", - написал министр.

Отметим, в РФ резко отреагировали на новую форму сборной Украины. Россияне даже грозились запретить выходить на поле в такой форме.

В частности, в российском Кремле пока не хотят комментировать форму сборной Украины по футболу, с которой она поедет на Евро-2020. Однако, российских политиков возмутило, что на футболке размещены контуры Украины с оккупированным Крымом.

Напомним, украинцы презентовали обновленную форму сборной Украины. На передней части футболки изображена территория страны с гербом Украины, на задней стороне нанесено приветствие "Слава Украине", а на воротниках изнутри ответ на него "Героям слава".

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