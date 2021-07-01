Кулеба отказался прояснить тему с Китаем и вакцинами: история еще не отыграна

Отметим, речь идет о публикации Associated Press, по данным которой, Китай шантажировал Украину и угрожал прекратить поставки вакцин, если Киев поддержит документ ООН с осуждением нарушения прав уйгуров в китайском регионе Синьцзян.

"Это тема, в которой в публичном пространстве видна не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга. История еще не отыграна. Поэтому я не буду вдаваться в детали. Наша задача - выйти из ситуации с максимальной выгодой для себя. И с минимальными потерями. Это принцип, которым я всегда руководствуюсь. Но процесс еще развивается. Вопрос еще пары недель", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что вопрос с санкциями против китайских инвесторов "Мотор Сич" не является частью вакцинных торгов.

"Что касается в целом наших отношений с Китаем, есть стол, там навалена куча всего, и вопрос "Мотор Сичи" лежит на отдельной половине этого стола. И вокруг него нет никаких признаков жизни. Оно есть, но выведено в отдельный трек", - добавил министр.