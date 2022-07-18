Кулеба обратился к министрам иностранных дел ЕС: о чем говорил

Украинский министр сегодня выступил перед Советом иностранных дел ЕС по приглашению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Кулеба подчеркнул, что есть три аспекта для восстановления мира в Украине и безопасности в Европе.

"Мое ключевое сообщение: оружие Украине, санкции против России и ответственность России - три способа восстановить мир, усилить безопасность и защитить стабильность в Европе", - объяснил министр.

Глава МИД подчеркнул, что ЕС должен ввести полное энергетическое эмбарго, ограничить цены на российскую нефть, запретить трансляцию медиа РФ и помочь в создании специального трибунала.