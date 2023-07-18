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Кулеба на Радбезі ООН розповів про стратегію Росії: вбивати, брехати і заперечувати

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На засіданні Ради безпеки ООН обговорили вихід Росії із "зернової угоди" та стратегію країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у Twitter.

"Чи то спроба анексії Криму, збиття MH17, повномасштабна війна, масові звірства в Бучі, чи зрив "зернової угоди" - стратегія Росії однакова: вбивати, брехати і заперечувати", - написав він.

На засіданні Радбезу ООН міністр закордонних справ наголосив, що Україні потрібна протилежна стратегія, що полягає у силі, правді та підзвітності.

Фото: Кулеба обговорив зрив "зернової угоди" на Радбезі ООН (twitter.com/DmytroKuleba)

Вихід Росії із "зернової угоди"

Вчора у Росії заявили, що не будуть продовжувати "зернову угоду" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".

При цьому останні кілька місяців Москва й так відмовлялася повною мірою виконувати свої зобов'язання в рамках угоди. Так, вона блокувала проведення інспекцій судів та забороняла вивіз зерна з порту "Південний".

Західні політики засудили вихід Росії з "зернової ініціативи".

Водночас президент України Володимир Зеленський пропонує Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

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