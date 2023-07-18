Кулеба на Радбезі ООН розповів про стратегію Росії: вбивати, брехати і заперечувати

На засіданні Ради безпеки ООН обговорили вихід Росії із "зернової угоди" та стратегію країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у Twitter.
"Чи то спроба анексії Криму, збиття MH17, повномасштабна війна, масові звірства в Бучі, чи зрив "зернової угоди" - стратегія Росії однакова: вбивати, брехати і заперечувати", - написав він.
На засіданні Радбезу ООН міністр закордонних справ наголосив, що Україні потрібна протилежна стратегія, що полягає у силі, правді та підзвітності.
Фото: Кулеба обговорив зрив "зернової угоди" на Радбезі ООН (twitter.com/DmytroKuleba)
Вчора у Росії заявили, що не будуть продовжувати "зернову угоду" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".
При цьому останні кілька місяців Москва й так відмовлялася повною мірою виконувати свої зобов'язання в рамках угоди. Так, вона блокувала проведення інспекцій судів та забороняла вивіз зерна з порту "Південний".
Західні політики засудили вихід Росії з "зернової ініціативи".
Водночас президент України Володимир Зеленський пропонує Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.
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