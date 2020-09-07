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Кулеба едет в Румынию, обсудит гибель украинского военного на Донбассе

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в запланированный визит в Румынию. Там он обсудит со своим коллегой, а также премьер-министром, гибель украинского военного на Донбассе.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что коварное убийство украинского воина, каждая смерть и ранения, не останутся безнаказанными. По словам Кулебы, Украина продолжает работу с международными партнерами по противодействию российской агрессии.

"Уже сегодня и завтра буду говорить об убийстве украинского военного и безопасной ситуации на востоке Украины на встречах в Бухаресте. В частности, с моим румынским коллегой Богданом Ауреску, с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном и в выступлении перед всеми румынскими послами за рубежом", - написал он.

Напомним, вчера боевики на Донбассе нарушили перемирие, в результате чего погиб украинский военный.

Отметим, что на Донбассе погиб Тарас Кубийович, житель села Ольховцы, Городенковский район Ивано-Франковской области

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Новости Украины Дмитрий КулебаРумыния