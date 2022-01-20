Кулеба: мы не будем снова платить кровью за неспособность Запада быстро ответить РФ                 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы не будут снова платить кровью за неспособность Запада быстро ответить Российской Федерации в случае нового вторжения в Украину. По его словам, ошибки 2014 года не имеют права на повторения.

"Наша позиция - Россия способна действовать нелинейно, но ошибки 2014 года не имеют права на повторение. Поэтому мы не примем никакие попытки, если они будут, объяснить Украине, что не надо чего-то делать для сдерживания вторжения России, потому что недостаточно большое вторжение или недостаточно доказательств, что это русские солдаты", - отметил Кулеба.

По его словам, все это Украина уже давно прошла.

"Мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы о действиях России. Мы об этом говорим откровенно. У меня нет никаких сомнений ни в том, что США поддерживают нас, ни в том, что поддерживают не только словами, но и конкретными делами. Ни в том, что в случае начала активных боевых действий у США и ЕС не будет другого выбора как применить жесткие санкции против Российской Федерации", - добавил Кулеба.