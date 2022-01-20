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Кулеба: мы не будем снова платить кровью за неспособность Запада быстро ответить РФ                 

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Киев, Четверг 20 января 2022 12:52
Кулеба: мы не будем снова платить кровью за неспособность Запада быстро ответить РФ                  Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы не будут снова платить кровью за неспособность Запада быстро ответить Российской Федерации в случае нового вторжения в Украину. По его словам, ошибки 2014 года не имеют права на повторения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Наша позиция - Россия способна действовать нелинейно, но ошибки 2014 года не имеют права на повторение. Поэтому мы не примем никакие попытки, если они будут, объяснить Украине, что не надо чего-то делать для сдерживания вторжения России, потому что недостаточно большое вторжение или недостаточно доказательств, что это русские солдаты", - отметил Кулеба.

По его словам, все это Украина уже давно прошла.

"Мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы о действиях России. Мы об этом говорим откровенно. У меня нет никаких сомнений ни в том, что США поддерживают нас, ни в том, что поддерживают не только словами, но и конкретными делами. Ни в том, что в случае начала активных боевых действий у США и ЕС не будет другого выбора как применить жесткие санкции против Российской Федерации", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что президент России Владимир Путин и сам не знает, пойдет ли на вторжение в Украину. По его мнению, пока он лишь запугивает Киев и мир в целом.

Он также отметил, что в Вашингтоне уже приняли решение насчет жестких санкций, если Москва решится на вторжение.

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