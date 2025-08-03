Кукурудзу знищує спека, а соняшник - хвороби: чи буде чим торгувати восени

Через локальні посухи, дефіцит вологи в ґрунті та аномально спекотну погоду цьогорічний урожай кукурудзи в Україні може бути нижчим за очікування. Особливо складна ситуація у степовій зоні.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів в.о. першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник .

Весна 2025 року розпочалася рано через м’яку зиму, але нестача ґрунтової вологи ускладнила проростання насіння кукурудзи. У степових регіонах волога в ґрунті становила лише 25-52% від багаторічної норми, а спекотна погода з мінімальними опадами у ключовий період цвітіння та формування зерна ще більше погіршила ситуацію.

"У Степу врожайність може становити 3,6-4,0 т/га, тоді як середній прогноз по Україні - 6,0-6,5 т/га", - зазначив Гриник.

Стан кукурудзи

Кукурудза залишається однією з ключових культур в агросекторі України. Незважаючи на війну, площі під нею стабільно тримаються на рівні 4 млн га. Це менше, ніж до повномасштабного вторгнення, але достатньо, щоб забезпечити внутрішній ринок і експорт.

За оцінками НААН, за відсутності нових погодних викликів валовий збір кукурудзи у 2025 році може сягнути 27 млн тонн - приблизно стільки ж, як і торік.

Що з соняшником

Окремі регіони цього літа зіткнулися зі спалахами хвороб соняшнику, зокрема фомозу та білої гнилі. Це теж може вплинути на урожай, хоча офіційні оцінки ще не оприлюднені.

Рекордний урожай кукурудзи Україна зібрала у 2021 році - понад 42 млн тонн. Найгіршими роками стали 2024-й і 2017-й - по 24 млн тонн через посуху та скорочення посівних площ.