Куда вам вставили мотор? Цветущая Регина Тодоренко устроила мастер-класс по садоводству

Регина Тодоренко после громкого скандала из-за своего некорректного высказывания о домашнем насилии дала поклонникам более приятный повод поспорить и подискутировать - на этот раз относительно нового увлечения звезды. Речь идет о садоводстве, к которому пристрастилась телеведущая и путешественница.

Звезда тревел-шоу "Орел и решка" показала видео, как она занимается посадкой помидоров в саду.

Регина сняла весь процесс на камеру под веселую музыку и опубликовала ролик в своем Instagram.

29-летняя хозяйка в оранжевом легком реглане и джинсах в сапогах устроила настоящий мастер-класс по посадке овощей и призналась, что пользовалась рекомендациями дедушки в этом ответственном занятии.

Видео: Регина Тодоренко показала, как садить помидоры

Солнечная, цветущая и улыбчивая Тодоренко превратила рутинное занятие в настоящее представление.

"Посадка помидорчиков Черри. Спасибо дедуле за подсказки! Вы уже тоже начали засаживать подоконники?" - спросила знаменитость у своих фанов.

Регина Тодоренко занялась посадкой помидоров (Фото: скрин видео instagram.com/reginatodorenko)

В сети тут же осыпали знаменитость и комплиментами за энергичность и тягу к садоводству, и советами с рецептами, как лучше и правильнее это делать.

Чтобы не мучиться ножницами, помидорки сначала проливают водой теплой и когда достают, наклоняют и аккуратно встряхивают или мнут чуть стаканчик, сразу в лунку пролитую водой теплой с марганцовкой, после закопки вновь пролить, так они приживаются на ура! Хотя каждый выбирает свой вариант. Любо смотреть, что есть талантливые люди с добрыми руками! Умничка!

Непонятный способ высаживания помидор. Почему в ящике, почему не в землю? Какой они урожай дадут из-за этого?

Чем бы дитя не те тешилось, лишь бы оно не плакало

Регина, вы супер!

Остановитесь, это затягивает!

С почином, Региночка! Только помидорки любят тепло и высаживать их лучше, когда цветет шиповник, тогда точно не будет возвратных заморозков! Это такая народная мудрость. И поливать их надо тепловой водичкой строго под корень. Это те еще капризули.

Регина, а куда вам родители вставили мотор? Сколько у вас энергии!

Хозяюшка! Через пару месяцев и урожай!

В землю уже садят.

Регина умничка!

Фото: скрин комментариев instagram.com/reginatodorenko

Ранее мы писали о том, что Тодоренко пожаловалась на несправедливость во время работы с Могилевской.

Напомним также, что недавно Регина Тодоренко впервые рассказала о проблемах в своей семье и реакции Влада Топалова на скандал вокруг ее имени.