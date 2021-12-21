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Кубраков рассказал, как УЗ удалось вывести на прибыль в 2021 году

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 12:18
Кубраков рассказал, как УЗ удалось вывести на прибыль в 2021 году Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Новые, повышенные тарифы на грузоперевозки и отказ от посредников при закупках, в первую очередь, электроэнергии, позволили "Укрзализныце" выйти на положительный финансовый результат по итогам 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.

В иллюстрациях к публикации он разместил скриншот новости об отчете Временной следственной комиссии ВР по вопросам "Укрзализныци" (глава Юлия Гришина), в заголовке которой сказано, что компания могла получить 8 млрд грн убытков. Согласно данным отчета, компания получит 250 млн грн прибыли в 2021 году. Ранее сообщалось, что 2020 год компания закончила с убытком в 12 млрд грн.

"УЗ могла получить 8 млрд убытка в 2021 году - зато завершает год с прибылью, говорится в отчете ВСК по вопросам Укрзализныци. За короткое время нашей команде удалось восстановить финансовую устойчивость компании и показать первые результаты "Большой стройки" на железной дороге", - написал Кубраков.

По его словам, благодаря изменениям, которые были проведены в компании, электрифицированы первые из десятка запланированных маршрутов, новые поезда курсируют на Юге и Востоке, проектируются станции Киевского пригородного экспресса, новые ветки и маршруты.

"УЗ удалось остановить в шаге от пропасти, более того - заложен фундамент до системного обновления, как инфраструктуры, так и подвижного состава. Это командный результат, который еще раз подтверждает, что мы на верном пути", - подчеркнул Кубраков.

Он также напомнил, что после известного решения СНБО относительно внедрения Антикризисного штаба в "Укрзализныце" на базе Министерства инфраструктуры, было принято три ключевых решения, которые позволили предотвратить дефолт в компании и избежать ее остановки.

Речь, в частности, идет об устранении компаний-посредников, из-за которых цены на электроэнергию для УЗ были завышены.

"УЗ получила возможность закупать электроэнергию напрямую у производителя - Энергоатома. Первый заключенный контракт по новым правилам позволил УЗ сэкономить более 4 млрд грн", - написал министр.

Также, по его словам, важную роль сыграло повышение тарифов на грузовые перевозки.

"Исторически самая высокая ставка повышения позволила УЗ получить дополнительные 2 млрд грн в этом году и еще 12 в следующем. Это решение было непопулярным, его пытались обжаловать в судах, но системный бизнес понимает - повышение тарифов необходимо для того, чтобы "Укрзалізниця" имела ресурсы на восстановление", - отметил глава Мининфраструктуры.

Кроме того, уверен Кубраков, на положительный финансовый результат повлияло следование принципам OECD и корпоративному управлению.

"Как и менеджмент компании, так и Наблюдательный совет должны состоять из профессионалов, работающих по определенным КРІ, быть политически независимыми и ставить интересы компании и государства превыше всего. С окончанием срока полномочий предыдущего состава Наблюдательного совета нами был объявлен новый конкурс, который проходит с соблюдением всех правил и процедур. Уже в ближайшее время ожидаю начало работы полноценного Наблюдательного совета, который запустит процесс отбора правления", - резюмировал он.

Как сообщалось, ранее Кубраков объяснил, почему с его именем связали компанию Officium SW Ltd.

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