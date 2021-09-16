"Кубик" без крыши: редчайший кабриолет Mercedes-Benz G-Class с пробегом 5 тысяч км уходит с молотка

Автомобиль покинул завод Magna Steyr в австрийском Граце 21 октября 2013 года и спустя два дня был доставлен в дилеру Mercedes в Мюнхене. Специальная серия Mercedes-Benz G500 Cabriolet Final Edition ознаменовала окончание производства двухдверных кабриолетов G-класса.

Выставленный на торги внедорожник цвета Designo Platinum Black, дополнительно получил хромированную решетку в ​​стиле AMG, чехол "запаски" на багажной двери из нержавеющей стали и матовые алюминиевые накладки на средних стойках с подсвечивающейся надписью "Final Edition 200".

В тон складному мягкому верху песочного цвета интерьер отделан коричневой премиальной кожей Designo. Хотя у внедорожника в салоне с комфортом могут разместиться четверо человек.

Под капотом внедорожника установлен 5,5-литровый "атмосферник" V8, развивающий 388 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Мотор работает вместе с 7-диапазонной автоматической коробкой передач 7G-Tronic и системой полного привода. До первой "сотни" автомобиль ускоряется менее чем за 6,2 секунды.

За этот Mercedes-Benz G500 Cabriolet Final Edition с пробегом по одометру 5 452 километров владелец рассчитывает выручить от 300 000 до 350 000 швейцарских франков (от 325 до 380 тысяч долларов).