UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Кубе заявили, что их COVID-вакцина на 100% эффективна

Автор: Мария Кучерявец

Кубинский центр генной инженерии и биотехнологии завершил третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса Abdala. Указано, что препарат показал 100% эффективности в противостоянии заболеванию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Prensa Latina.

"Кубинская вакцина Abdala продемонстрировала 100-процентную эффективность в клинических испытаниях третьей фазы по предотвращению тяжелых системных заболеваний и смерти от COVID-19",- говорится в сообщении.

По информации разработчиков, исследования вакцины проводилось при участии более 300 тысяч человек.

Указано, что на Кубе официально проходят испытания пяти вакцин. Двумя наиболее исследованными на последней фазе является Abdala и Soberana 2.

Напомним, в Кубе ранее заявляли, что две дозы ее вакцины от коронавируса Soberana 2 доказали эффективность в 91,2%.

Читайте РБК-Украина в Google News
КубаВакцина