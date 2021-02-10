ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Кубе выпустили собственную вакцину от коронавируса

Новина українською → Гавана, Среда 10 февраля 2021 18:05
На Кубе выпустили собственную вакцину от коронавируса Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

На Кубе выпустили партию собственной вакцины от коронавируса Soberana 02. Выпущено 150 тысяч доз.

Об этом сообщает телеканал Telesur.

Известно, что вакцина только готовится к прохождению третьей фазы испытаний. Массовое исследование препарата начнется в марте этого года, прививки сделают 42 тысячам пациентов.

В ближайшее время также планируют выпустить такое же количество доз этой вакцины.

На Кубе за период пандемии коронавируса зафиксировали 27 592 случая заражения, 216 человек умерли.

Сегодня сообщалось, что Европейский лекарственный регулятор (EMA) до сих пор не получил заявку на регистрацию "Спутника V" - российской вакцины от COVID. Несмотря на то, что российская сторона утверждает обратное.

Также известно, что Южно-Африканская Республика отказывается от вакцины против коронавируса AstraZeneca в связи с ее низкой эффективностью. Сейчас власти страны рассматривают возможность обмена или продажи препарата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире вакцина от коронавируса
NEWS
Коронавирус в Украине: как изменится карантин после старта вакцинации
Коронавирус в Украине: как изменится карантин после старта вакцинации
DAILY
Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы