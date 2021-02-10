На Кубе выпустили собственную вакцину от коронавируса
На Кубе выпустили партию собственной вакцины от коронавируса Soberana 02. Выпущено 150 тысяч доз.
Об этом сообщает телеканал Telesur.
Известно, что вакцина только готовится к прохождению третьей фазы испытаний. Массовое исследование препарата начнется в марте этого года, прививки сделают 42 тысячам пациентов.
В ближайшее время также планируют выпустить такое же количество доз этой вакцины.
На Кубе за период пандемии коронавируса зафиксировали 27 592 случая заражения, 216 человек умерли.
Сегодня сообщалось, что Европейский лекарственный регулятор (EMA) до сих пор не получил заявку на регистрацию "Спутника V" - российской вакцины от COVID. Несмотря на то, что российская сторона утверждает обратное.
Также известно, что Южно-Африканская Республика отказывается от вакцины против коронавируса AstraZeneca в связи с ее низкой эффективностью. Сейчас власти страны рассматривают возможность обмена или продажи препарата.