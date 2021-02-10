На Кубе выпустили собственную вакцину от коронавируса

На Кубе выпустили партию собственной вакцины от коронавируса Soberana 02. Выпущено 150 тысяч доз.

Об этом сообщает телеканал Telesur.

Известно, что вакцина только готовится к прохождению третьей фазы испытаний. Массовое исследование препарата начнется в марте этого года, прививки сделают 42 тысячам пациентов.

В ближайшее время также планируют выпустить такое же количество доз этой вакцины.

На Кубе за период пандемии коронавируса зафиксировали 27 592 случая заражения, 216 человек умерли.