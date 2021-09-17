На Кубе начали вакцинировать от коронавируса детей старше двух лет

Кубинские власти начали вакцинацию против SARS-CoV-2 среди детей возрастом от двух до дести лет. Эта мера направлена на борьбу с распространением "Дельта"-штамма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP .

На Кубе есть две вакцины собственного производства Abdala и Soberana, которые требуют трех уколов, говорится в сообщении.

В предыдущие недели в стране стартовала вакцинация подростков от 11 до 18 лет, добавляет AP.

По данным университета Джонса Хопкинса на острове зарегистрировано свыше 776 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, более 223 тыс. человек стали жертвами COVID-19.