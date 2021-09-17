На Кубе начали вакцинировать от коронавируса детей старше двух лет

Кубинские власти начали вакцинацию против SARS-CoV-2 среди детей возрастом от двух до дести лет. Эта мера направлена на борьбу с распространением "Дельта"-штамма.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.
На Кубе есть две вакцины собственного производства Abdala и Soberana, которые требуют трех уколов, говорится в сообщении.
В предыдущие недели в стране стартовала вакцинация подростков от 11 до 18 лет, добавляет AP.
По данным университета Джонса Хопкинса на острове зарегистрировано свыше 776 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, более 223 тыс. человек стали жертвами COVID-19.
Ранее Министерство здравоохранения Испании приняло решение расширить список групп лиц кому разрешено вакцинироваться бустерной дозой. Речь идет о жителях домов пристарелых, лиц с иммуносупрессией и тех, кто находится в группе риска.