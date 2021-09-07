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На Кубе начали COVID-вакцинацию детей от 2 лет

Автор: Тиберий Юрик

Куба стала первой страной в мире, в которой началась иммунизация от коронавируса детей в возрасте от 2 лет. Их будут прививать вакцинами собственной разработки, которые не признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Отмечается, что Куба завершила клинические испытания двух своих вакцин Abdala и Soberana среди несовершеннолетних. На прошлой неделе страна уже начала делать прививки детям в возрасте 12 лет и подросткам.

Куба стремится привить всех детей, прежде чем вновь открывать школы, закрытые с марта 2020 года.

Кубинские вакцины не прошли международную научную экспертную оценку и не признаны ВОЗ. Препараты основаны на технологии рекомбинантных белков - той же, что используется в Novavax в США и Sanofi во Франции, также ожидающих одобрения ВОЗ.

Следует добавить, что Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Венесуэла объявили, что также планируют вакцинировать детей младшего возраста.

Напомним, что в Чили разрешили прививать вакциной CoronaVac детей от 6 лет.

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КубаКоронавирусВакцинация