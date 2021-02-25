Куба начала массовое производство собственной COVID-вакцины

Куба начала массовое производство собственной вакцины от коронавируса Abdala. Препарат уже продемонстрировал безопасность и эффективность во время клинических испытаний.

Отметим, параллельно с Abdala Куба проводит испытания вакцины Sovereign 02. Третья фаза клинических испытаний этого препарата должна начаться 1 марта с участием 42,6 тысячи добровольцев. Если испытания пройдут успешно, Куба планирует поставить около 100 млн доз Sovereign 02 в зарубежные страны.

Первая фаза испытаний вакцины Abdala началась 7 декабря, а вторая фаза - 1 февраля. Планируется, что в марте начнется заключительный этап испытаний.

"Вакцина Абдала уже производится в больших масштабах, для третей фазы клинических испытаний", - говорится в сообщении.

Напомним, компания Moderna заявила, что разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19. Она должна помочь в борьбе со штаммом коронавируса из ЮАР.

Также РБК-Украина писало, что в Бразилии в первой половине 2021 года начнут производить вакцину против коронавируса. Страна договорилась с британской фармацевтической компанией AstraZeneca о передаче технологии.