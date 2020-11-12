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КСУ перешел на дистанционную работу из-за COVID-19 у судей

Киев, Четверг 12 ноября 2020 19:06
КСУ перешел на дистанционную работу из-за COVID-19 у судей
Фото: заседание КСУ (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Конституционном суде Украины зафиксированы случаи возможного заражения коронавирусом. Судьи перешил на дистанционную работу.

Об этом сообщает сайт КСУ.

Отмечается, что в суде зафиксированы "отдельные предварительные диагностированные заболевания на COVID-19 у нескольких судей". С их участием судебные заседания не проводились.

Ранее сегодня в Конституционном суде обвинили Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в самоустранении от выполнения собственных обязанностей. Этим НАПК нарушает антикоррупционное законодательство.

Как писало РБК-Украина, 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Таким решением были заблокированы более 100 уголовных дел по этой статье.

Такое решение КСУ президент Владимир Зеленский назвал угрозой нацбезопасности. Он внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ.

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