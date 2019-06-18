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В КСУ переданы два документа о численности коалиции, - Парубий

Новости » Выборы 2019    18.06.2019 - 13:22
В КСУ переданы два документа о численности коалиции, - Парубий
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парубий заявил, что передал в КСУ документы, которые есть в распоряжении только у главы парламента

В Конституционный суд Украины передали два документа о численности коалиции. Об этом заявил глава Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что в Конституционный суд были переданы только те документы, которые могут быть у главы парламента. Поэтому на рассмотрение судей были переданы в общем два документа.

"Это численность фракций, численность комитетов и численность аппарата. Это то, что в моих полномочиях. Я в Конституционный суд подал два убедительных аргумента. Первое, когда утверждают, что коалиция перестала существовать в момент выхода Радикальной партии. Я передал список двух фракций БПП и НФ, у которых на момент формирования правительства, в двух фракциях коалиции, было более 226 без внефракционных", - заявил Парубий.

"Я передал также и второй документ. От первой цифры, когда была создана коалиция из 302 народных депутатов, я передал все заявления о выходе из коалиции. В частности те, которые поступили в аппарат ВР с момента создания и до пятницы 18 мая, когда НФ сообщил о выходе из коалиции", - добавил глава парламента.

Напомним, Администрация президента требует от Верховной рады предоставить все доказательные документы по делу конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, в частности о численности коалиции.

Как писало РБК-Украина ранее, глава ВР Андрей Парубий передал в Конституционный суд заявления народных депутатов о выходе из коалиции. Спикер подчеркнул, что в КСУ переданы документы только о выходе тех депутатов, которые написали соответствующие заявления.

Отметим, 11 июня в КСУ заявили, что спикер ВР не предоставил суду список депутатов коалиции.

Подчеркнем, ранее Парубий объявил о выходе фракции "Народный фронт" из коалиции и о прекращении ее существования. Тогда он заявил, что в течение одного месяца в Раде должна быть сформирована новая коалиция.

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Новости Украины Порошенко Зеленский КоалицияКонституционный суд УкраиныАндрей Парубий
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