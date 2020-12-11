ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

КСУ отреагировал на критику Венецианской комиссии: учтет в следующих решениях

Киев, Пятница 11 декабря 2020 19:02
КСУ отреагировал на критику Венецианской комиссии: учтет в следующих решениях
Фото: судьи Конституционного суда (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Конституционный суд отреагировал на выводы Венецианской комиссии о конституционном кризисе в Украине. Выводы содержали критические замечания относительно решения КСУ об ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом говорится в сообщении на странице КСУ в Facebook.

В частности, в выводах Венецианской комиссии суд критикуют за аргументацию в мотивировочной части, порядок разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, а также возможные последствия относительно принятого законодательства по борьбе с коррупцией.

"Все они изучаются судьями Конституционного суда Украины для учета при дальнейшей наработке решений", - добавили в суде.

Напомним, вечером 9 декабря Венецианская комиссия опубликовала срочный вывод по КСУ. В этом заключении комиссия рекомендовала восстановить отмененную КСУ статью об уголовном наказании за недостоверное декларирование.

Позже Венецианская комиссия опубликовала еще один вывод, в котором дала рекомендации по проведению реформы КСУ.

Кроме того, на выводы Венецианской комиссии уже отреагировал президент Владимир Зеленский. По словам президента, выводы содержат важные ориентиры для разрешения конституционного кризиса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Конституционный суд УкраиныВенецианская комиссия

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь