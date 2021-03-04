В KSE объяснили, почему в Украине растет количество госпитализаций с COVID-19

В Украине наблюдается рост числа госпитализаций больных с COVID-19. Количество госпитализаций сейчас опережает число выписок COVID-пациентов из больниц.
Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
По его словам, из-за большого количество госпитализаций нагрузка на украинскую медицинскую систему остается высокой и постепенно растет.
"Одна из причин роста - как ожидалось в декабре, это сезонный рост гриппа и гриппоподобных заболеваний в феврале после того, как закончится январский карантин. Еще одной из причин роста может быть появление новых вариантов вируса", - сказал Ганиченко.
Напомним, сегодня премьер'премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о третьей волне коронавируса в Украине и предупредил о возможности нового локдауна.
Добавим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили свыше 10 тысяч новых случаев коронавируса. Вчера госпитализировали 3 271 больного коронавирусом, а умерли 194 человека.
Также РБК-Украина писало, что в Украине подтвердили британский штамм коронавируса. Новый штамм зафиксировали на западе Украины.