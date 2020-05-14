КС Словакии приостановил действие закона об отслеживании контактов больных COVID-19

Конституционный суд Словакии частично приостановил действие закона об отслеживании контактов больных коронавирусом. Об этом сообщает New York Times.

В частности, суд приостановил действие отдельных положений закона, которые предоставляют государству право доступа к данным телекоммуникационных операторов для отслеживания контактов больных. Вместе с тем, суд признает необходимость быстрых решений в условиях пандемии, однако это не должно приводить к нарушению верховенства права.

"Часть приостановленного закона не была достаточно четко прописанной, позволяла обработку персональных данных без четких намерений... и не предоставляла достаточных гарантий недопущения ненадлежащего использования доступа к таким данным", - сообщили в суде.

Отметим, на сегодня в этой стране зарегистрировано 1469 случаев коронавируса.

Напомним, передовые американские компании Apple и Google 29 апреля выпустили обновление, с помощью которых они смогут отслеживать больных COVID-19.

Добавим, Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус может никогда не исчезнуть. По словам руководителя программ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майка Райана, этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом.