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В Крыму занижают данные по COVID-19, - правозащитники

Крым, Воскресенье 02 августа 2020 09:29
В Крыму занижают данные по COVID-19, - правозащитники
Фото: медики (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Правозащитники отмечают, что многих зараженных в Крыму просто не учитывают

В аннексированном Крыму за сутки 31 июля подтвердили 42 новых случая COVID-19, в том числе пять - в Севастополе. Эти данные могут быть недостоверными.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

Как отмечается, всего на полуострове официально зарегистрировано 1590 случаев коронавирусной болезни, в том числе 349 - в Севастополе. От болезни умерли 43 человека. При этом многих зараженных в Крыму просто не учитывают.

"Официальная статистика заболеваемости коронавирусом на полуострове занижена, поскольку не отражает данных о заражениях в рядах российской армии и правоохранительных органов, а также пациентов с внебольничной пневмонией.

Какими темпами распространяется коронавирус в Крыму, достоверно выяснить невозможно. Украинские профильные службы не имеют доступа на полуостров, чтобы вести мониторинг. Данные о заболевании ежедневно представляют оккупационные власти полуострова. Их достоверность не подтверждена международными организациями.", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 1112 новых случаев COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса до сих пор угрожающая и продлится еще долго.

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