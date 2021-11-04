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В Крыму зафиксировали рекорд по COVID-19 - максимум с начала пандемии

Автор: РБК-Украина

За сутки 3 ноября в оккупированном Россией Крыму зарегистрировали 752 новых случая коронавируса. Такой показатель является максимальным для полуострова с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемое "Министерство здравоохранения Крыма".

Также за минувшие сутки в регионе от COVID-19 умерли 18 человек. Но побороть болезнь смогли 969 человек. За сутки было проведено 11 062 теста.

Всего с начала пандемии в Крыму зафиксировали 99 721 случай заражения коронавирусом, а скончались от него 3 067 человек. Выздоровели за все время 87 658 человек.

На сайте "Минздрава Крыма" жителям полуострова напомнили о необходимости соблюдения карантинных правил. В частности, это ношение масок и социальная дистанция.

Напомним, в Украине за сутки 3 ноября зафиксировали более 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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