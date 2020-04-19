В Крыму зафиксировали еще два случая COVID-19

Количество подтвержденных случаев коронавируса в аннексированном Крыму возросло еще на два и составляет 61 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Один из заболевших ехал в поезде Москва-Симферополь.

"Один заболевший является контактным по ранее подтвержденному случаю по семейному очагу. Второй выявлен при поступлении информации в межрегиональное управление Роспотребнадзора о пассажире с температурой в пути следования поезда Москва-Симферополь. Пассажир госпитализирован в инфекционный стационар, проведен комплекс противоэпидемических мероприятий", - написал в Facebook так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Таким образом на территории полуострова 61 человек заражен коронавирусом - 45 человек в Крыму и 16 человек в Севастополе.

РБК-Украина писало, что в стране за последние сутки зафиксировали 343 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что свидетельствует о снижении заболеваемости второй день подряд.

В частности, в Херсонской области лабораторно подтвердили 63 новых случая инфицирования коронавирусом. Также зафиксирован 1 летальный случай. Еще 6 человек полностью выздоровели и выписаны из больниц.