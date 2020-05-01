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В Крыму зафиксировали 100 случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     01.05.2020 - 13:22
В Крыму зафиксировали 100 случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За последние сутки подтвердили еще 8 случаев

За последние сутки в аннексированном Крыму подтвердили 8 новых случаев коронавируса, таким образом за весь период зафиксировано 100 случаев заболевания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова, семеро больных выявлены в результате противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга по ранее подтвержденными случаями COVID-19. Из них 4 связаны со случаями в семейных очагах; двое - медработники, выявленные при обследовании как контактные лица; один человек прибыл с материковой части Украины. Еще одна больная - медицинский работник, которая самостоятельно обратилась в медучреждение с соответствущими симптомами.

Напомним, ранее в Севастополе подтвердили первую смерть от COVID-19. У пациента болезнь осложнялась тяжелым онкологическим заболеванием.

РБК-Украина ранее писало, что в 1 мая на 61-ом году жизни умер назначенный РФ "вице-премьер" аннексированного Крыма. Причина смерти пока не названа.

Также сообщалось, что в аннексированном Крыму при странных обстоятельствах продолжают погибать российские чиновники. За несколько лет на полуострове погибли четыре и исчезли еще два чиновника.

Умер назначенный РФ "вице-премьер" аннексированного Крыма За сутки в страну спецрейсами вернулись еще 400 украинцев
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