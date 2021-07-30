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В Крыму умерла мать режиссера Ахтема Сеитаблаева

Автор: РБК-Украина

В Крыму умерла мать режиссера Ахтема Сеитаблаева. Она была писательницей, педагогом, актрисой, певицей и ведущей первой телевизионной детской крымскотатарской передачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Рефата Чубарова.

"У нашего друга, товарища, соратника, известного украинского режиссера, актера театра и кино, сценарист Ахтема Сеитаблаева непоправимое горе - в оккупированном РФ Крыму в возрасте 83 лет умерла его мама, Субие ханум Налбандова", - сообщил Чубаров.

Субие ханум Налбандова родилась в 1938 году в Крыму. Ее семья была депортирована из Крыма 18 мая 1944 года.

В 1990 году семья Субие вернулась в Крым, где она преподавала вокал и сценическую речь в Крымском училище культуры. В 1992 году она начала работать в крымскотатарской редакции ГТРК "Крым", создала первую в истории крымскотатарской культуры детскую телепередачу - "Мерабаньиз, балалар". Для передачи ей приходилось все делать самой: шить куклы, двигать их в кадре, озвучивать фильмы, писать сказки и стихи, готовить детей к эфиру.

Ранее Ахтем Сеитаблаев рассказал, почему многие украинские фильмы не приносят прибыли.

Также Ахтем Сеитаблаев высказался об украинском кино.

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Крым