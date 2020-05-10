В Крыму за сутки подтвердили 4 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в аннексированном Крыму подтвердили четыре новых случая вируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Все больные госпитализированы в инфекционный стационар.

"Двое заболевших прибыли из Москвы, один случай выявлен при лабораторном мониторинге внебольничных пневмоний, еще один - при лабораторном обследовании как контактный по ранее подтвержденным случаем. Все больные госпитализированы в инфекционный стационар. Специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия", - сообщил подконтрольный Кремлю "глава Крыма" Сергей Аксенов.

По его словам, на данный момент зарегистрировано 193 случая коронавирусной инфекции, из которых 24 завезены из-за границы, 21 - с субъектов России, 23 случая выявлены после контактов с прибывшими из других регионов страны, 125 - после контактов с лицами с лабораторно подтвержденными результатами.

Отмечается, что вылечились от болезни 57 человек.

Напомним, по данным Крымской правозащитной группы, всего с начала пандемии на территории крымского полуострова подтверждено 295 случаев заболевания COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что с 12 мая в аннексированном Крыму вводят обязательный масочный режим. При этом "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что маску необходимо носить только в общественных местах.