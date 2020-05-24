В Крыму продолжают занижать статистику по коронавирусу, - правозащитники

Так называемые "власти" аннексированного Крыма продолжают занижать статистику по коронавирусу на полуострове. Такой вывод сделали правозащитники, исходя из последних данных о числе заражений COVID-19.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Так правозащитники отреагировали на новые цифры, озвученные российскими властями, относительно заболеваемости коронавирусом в Крыму к 24 мая.

"Результаты регулярного мониторинга, проводимого КПГ, дают основания считать, что официальные цифры как о количестве случаев заражения COVID-19, так и количестве смертей от COVID-19 занижены", - говорится в сообщении организации.

Напомним, в начале мая подконтрольный России "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что на полуострове больше инфицированных коронавирусом, чем официально проявляется при тестировании.

Также РБК-Украина писало, что в аннексированном Крыму собираются помещать всех "бесцельно" прибывающих в обсерваторы за их же счет.

Кроме этого, на полуострове в июле могут открыть отели и санатории, но только для крымчан.