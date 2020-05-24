В Крыму продолжают занижать статистику по коронавирусу, - правозащитники

Фото: люди в защитных масках стоят на улице (РБК-Украина)

Правозащитники уверены, что так называемые "власти" предоставляют не все данные об инфицированных

Так называемые "власти" аннексированного Крыма продолжают занижать статистику по коронавирусу на полуострове. Такой вывод сделали правозащитники, исходя из последних данных о числе заражений COVID-19.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Так правозащитники отреагировали на новые цифры, озвученные российскими властями, относительно заболеваемости коронавирусом в Крыму к 24 мая.

"Результаты регулярного мониторинга, проводимого КПГ, дают основания считать, что официальные цифры как о количестве случаев заражения COVID-19, так и количестве смертей от COVID-19 занижены", - говорится в сообщении организации.

Напомним, в начале мая подконтрольный России "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что на полуострове больше инфицированных коронавирусом, чем официально проявляется при тестировании.

Также РБК-Украина писало, что в аннексированном Крыму собираются помещать всех "бесцельно" прибывающих в обсерваторы за их же счет.

Кроме этого, на полуострове в июле могут открыть отели и санатории, но только для крымчан.

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Автор: Максим Зайченко