В Крыму продолжают не выплачивать надбавки медикам за работу с COVID-19

Фото: медицинский работник (УНИАН)

Ранее медики жаловались на неполучение выплат за работу в условиях пандемии

Подконтрольная России "прокуратура" аннексированного Крыма заявила, что выявила нарушения при выплате надбавок медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом. Кроме того, медики, которые работают в обсерваторах, также не получают надбавки.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

Отмечается, что 9 медицинским работникам Крымской Республиканской детской клинической больницы не выплатили 226 тысяч рублей (86 тысяч гривен).

Также 55 медицинским работникам Симферопольской клинической больницы стимулирующие выплаты начислены с нарушением условий расчета.

Кроме того, не выплатили надбавки 45 медикам, которые контактировали с больными коронавирусом до 21 марта 2020 года.

Сообщается, что медики, которые работают в обсерваторах, также не получают надбавки.

При этом подконтрольный Кремлю. "глава Минздрава" аннексированного Крыма Игорь Чемоданов заявил, что крымским медикам выплатили более 59 миллионов рублей надбавок за работу с COVID-19.

Напомним, ранее в аннексированном Крыму работники станции скорой медицинской помощи в Евпатории жаловались на неполучение выплат и средств защиты для работы с COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Крыму рассчитывают запустить курортный сезон за счет платных обсерваторов, которые ввели ранее для "бесцельно" приезжающих.

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Автор: Максим Зайченко