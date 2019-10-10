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В Крыму подозревают проукраинского активиста в подготовке теракта

Новости » Общество    10.10.2019 - 14:16
В Крыму подозревают проукраинского активиста в подготовке теракта
Фото: Олег Приходько (facebook com crimeahrg)

Открыто уголовное дело о подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств

Проукраинского активиста Олега Приходько, которого задержали в Крыму, подозревают в подготовке взрывов в одном из административных зданий. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что задержание прошло в городе Саки. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что Приходько был "членом украинских экстремистских организаций".

Сообщается, что у него в гараже нашли "готовое самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для изготовления СВУ, бутылки с зажигательной смесью".

Открыто уголовное дело о подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Напомним, Приходько задержали российские силовики задержали в его же доме вечером 9 октября. Сообщалось, что причины неизвестны, никакой информации у родных о местонахождении Приходько не было.

РБК-Украина писало, что мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала Россию выполнить постановление суда и отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

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