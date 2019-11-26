В Крыму перенесли апелляцию защиты Бекирова по "делу Хизб ут-Тахрир"

Во вторник, 26 ноября, подконтрольный РФ суд в аннексированном Крыму перенес заседание в симферопольском "деле Хизб ут-Тахрир", где должны были рассмотреть апелляцию на продление меры пресечения в виде содержания под стражей Акиму Бекирову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По данным издания, судья Последов перенес рассмотрение этой жалобы в связи с этапированием Бекирова из Крыма, предположительно в Ростов-на-Дону.

Отметим, 8 ноября так называемый "суд Симферополя" продлил арест семерым фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Следовательно, Аким Бекиров, Яшар Муедінов, Иззет Абдуллаев, Асан Яников, Сервет Газиев, Меджит Абдурахманов, Владлен Абдулкадыров будут находиться по стражей до 15 февраля 2020 года.

Ранее РБК-Украина писало, что у фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" изъяли лекарства перед этапированием в Ростов-на-Дону. Он принимал таблетки для укрепления иммунитета.

Также сообщалось, что Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала дипломатов Беларуси, Румынии и Армении содействовать защите прав фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир".

Кроме этого, в оккупированном Крыму подконтрольный России "суд" оставил под стражей четырех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Оккупационные власти продлили арест Сервета Газиева, Асана Яникова, Шабана Умерова и Иззета Абдуллаева до 15 февраля 2020 года.