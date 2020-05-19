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В Крыму осквернили могилы крымских татар, - адвокат

Новости » Происшествия     19.05.2020 - 12:57
В Крыму осквернили могилы крымских татар, - адвокат
Фото: флаг крымских татар (facebook.com/ayshe.umerova)

Крымские татары обратились в полицию

В селе Владиславовка в аннексированном Крыму на мусульманском кладбище обнаружены поваленные надгробные камни. Об инциденте рассказала адвокат Эмине Авамилева со ссылкой местных жителей, которые обнаружили разбитые могилы своих родных.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

По словам адвоката, крымские татары обратились в правоохранительные органы, но там считают это "внутрисемейным рассмотрением".

"16 мая родственники на мусульманском кладбище обнаружили поваленные надгробные камни. Это около 5-6 надгробных камней. Когда они обратились в правоохранительные органы, там признали, что это внутрисемейное рассмотрение. Относительно друг друга какая-то неприязнь, даже якобы враждебные отношения, и что это никакое не разжигание межнациональной розни. Они просто попытались свести это дело на нет", - сообщила адвокат.

Авамилева не исключает, что это провокация, поскольку поваленные надгробные камни были обнаружены накануне годовщины геноцида крымскотатарского народа.

"Какие бы внутренние семейные дела не происходили, у крымских татар не принято так разбираться между собой, тем более надругаться над захоронениями. Такого в истории крымских татар, в исторических хрониках такого нет. Это не принято у нас, у мусульман, таким циничным образом надругаться над захоронениями", - сказала адвокат.

Официальная информация от российской полиции в аннексированном Крыму относительно этого инцидента отсутствует.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский сделает два крупнейших исламских праздника государственными. В частности, в ближайшее время такой статус получат праздники Курбан-Байрам и Ураза-Байрам.

Кроме того, он заявил, что крымские татары должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне и согласовал назначение Эмине Джапаровой первым замминистра иностранных дел Украины.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Крымосквернение
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