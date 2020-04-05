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В Крыму коронавирус подтвердили у двух человек, число инфицированных возросло до 20

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 13:21
В Крыму коронавирус подтвердили у двух человек, число инфицированных возросло до 20
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Инфицированные контактировали с больным, который прибыл из Московской области

В воскресенье утром, 5 апреля, в аннексированном Крыму зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Инфицированные контактировали с больным, который прибыл из Московской области.

"Это контактные в одиночку в доме (члены одной семьи, что имели контакт с больным, который прибыл из Московской области). В отношении всех контактных лиц проводятся профилактические мероприятия. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, из числа удаленных контактов - находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции", - заявил на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

По его словам, на данный момент в аннексированном Крыму зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, 16 из них привозные, четыре случая - местные, из двух семейных очагов.

Как писало РБК-Украина, Минздрав сообщает, что в Украине зафиксирован 1251 случай коронавирусной болезни по состоянию на 5 апреля. В частности, за сутки зафиксировано 156 новых случаев.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине может начаться в середине апреля.

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