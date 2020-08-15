В Крыму в ДТП пострадали 6 человек

Сегодня, 15 августа, в оккупированном Крыму произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как сообщается, в селе Ромашкино Сакского района произошло столкновение двух автомобилей Kia Sportage и Sarah Heran. Крымскими спасателями была проведена деблокация водителя Kia Sportage. Все пострадавшие были госпитализированы.

Причины и виновники аварии не указываются.

Напомним, на севере оккупированного Крыма пьяный водитель сбил трех девочек, которые находились на тротуаре.

Отметим, что в Кировоградской области столкнулись два автобуса, в результате чего погибли двое человек и еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

Также ранее на Полтавском шоссе на въезде в Днепр столкнулись Daewoo и Skoda, в результате чего погиб ребенок.