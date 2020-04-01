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В Крыму выписали первого выздоровевшего от коронавируса

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 16:42
В Крыму выписали первого выздоровевшего от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщина проходила лечение в Сакской больнице

В Крыму из больницы выписали первого выздоровевшего от коронавируса пациента. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам главы Сакской райгосадминистрации Александра Овдиенко, женщина проходила лечение в Сакской больнице.

"Это первый в Крыму пациент, который излечился от этой коварной болезни. Она житель другого крымского города, но по распределению, исходя из готовности инфекционного отделения бокса, попала в больницу города Саки. Она прошла полный курс лечения. Ей оказали квалифицированную помощь. Были дважды сданы анализы, они показали отрицательный результат. В связи с чем и принято решение о выписке, после чего она покинула лечебное учреждение", - заявил он.

При этом Овдиенко подчеркнул, что женщина покидала больницу в хорошем и бодром настроении.

"Она была в полном неверии, что это произошло именно с ней", - добавил он.

Напомним, "власти" оккупированного полуострова объявили о введении карантина из-за угрозы распространения коронавируса. На Крымском мосту установлен блок-пост, на котором будут проверять всех въезжающих в регион.

Ранее была закрыта административная граница с материковой частью Украины до 1 мая.

Кроме того, из-за распространения коронавируса был перенесен марш на Крым на более позднее время с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.

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