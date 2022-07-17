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Крушение Ан-12 в Греции: в МИД подтвердили гибель украинского экипажа

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Киев, Воскресенье 17 июля 2022 11:09
Крушение Ан-12 в Греции: в МИД подтвердили гибель украинского экипажа Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В МИД Украины подтвердили крушение украинского транспортного самолета Ан-12 в Греции. Экипаж состоял из восьми граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Ночью на севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет АН-12, который перевозил опасный груз по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш. Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии - отказ одного из двигателей", - написал он.

Также Николенко отметил, что на базе консульства Украины в Салониках создан оперативный штаб. На место катастрофы уже прибыли украинские консулы, взаимодействующие со спасателями и правоохранителями Греции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Спасательные работы продолжаются и тушение пожара продолжаются.

"Горячая линия" МИД Украины для родственников: +38(044)-238-15-88.

Напомним, в ночь на 17 июля самолет Ан-12 разбился к западу от аэропорта Кавалы на северо-востоке Греции. Он выполнял рейс из аэропорта "Константин Великий" близ Ниша в Сербии в столицу Иордании - Амман.

Экипаж до катастрофы успел предупредить о проблеме с одним из двигателей, однако самолету не удалось совершить аварийную посадку, поскольку самолет загорелся еще в воздухе, быстро снизился, а затем упал на землю, после чего произошел взрыв.

Позже стало известно, что самолет мог перевозить боеприпасы.

По данным министра обороны Сербии Небойша Стефановича, заказчиком оборонной продукции было Министерство обороны Бангладеша. Украинская компания является только собственником самолета, а грузы, которые перевозил самолет, принадлежат сербской компании "Валир".

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