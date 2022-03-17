Крупнейший ювелирный ритейлер Signet Jewelers прекратил работу с компаниями РФ

Крупнейший в мире розничный продавец ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers прекратил сотрудничество с компаниями России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Signet прекратил деловое взаимодействие с российскими компаниями с начала вторжения и остается единственной со всеми в мире, кто призывает к миру", - говорится в сообщении.

Также фонд Signet Love Inspires уже пожертвовал 1 миллион долларов на гуманитарную помощь Красному Кресту в Украине.