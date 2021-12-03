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Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ обнародовал рейтинг стран

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Украина, Пятница 03 декабря 2021 14:19
Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ обнародовал рейтинг стран Фото: рейтинг крупнейших кредиторов Украины возглавляет Кипр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 30 июня 2021 года. На первом месте среди кредиторов традиционно находится Кипр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные (НБУ).

По данным НБУ, общий объем долга частного сектора в конце II квартала 2021 года составляет 43 064 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).

В географическом разрезе наибольшая доля долга приходится на Кипр - 20 996 млн долларов. Далее идут:

  • Великобритания - 5 432 млн долларов,
  • Нидерланды - 2 380 млн долларов,
  • Люксембург - 1 282 млн долларов,
  • Германия - 1 396 долларов,
  • Британские Виргинские Острова - 1 273 млн долларов,
  • США - 1 159 млн долларов,
  • Российская Федерация - 1 123 млн долларов.

Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ обнародовал рейтинг стран

Напомним, по данным НБУ, в четвертом квартале 2021 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 5,909 млрд долларов, из которых 4,672 млрд долларов - основная сумма долга, 1,237 млрд долларов - проценты.

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Национальный банк Украины
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