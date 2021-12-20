ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На крупнейшем круизном лайнере мира вспышка коронавируса

Новина українською →
Понедельник 20 декабря 2021 23:00
На крупнейшем круизном лайнере мира вспышка коронавируса Фото: на крупнейшем круизном лайнере мира вспышка коронавируса (flickr.com/krezk)
Автор: Анна Полисученко

В США на борту крупнейшего в мире круизного лайнера Symphony Of The Seas компании Royal Caribbean COVID-19 был обнаружен у 48 пассажиров. Лайнер вернулся в выходные дни в Майами из недельного круиза по Карибскому бассейну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На лайнере путешествовали более 6 000 пассажиров и членов экипажа. Когда у одного из гостей обнаружили коронавирус, тестирование прошли другие пассажиры.

Почти все инфицированные были полностью вакцинированы. В общей сложности 95% из находившихся на борту получили прививку. Пока неизвестно, каким штаммом коронавируса заболели люди.

Согласно правилам Royal Caribbean все путешественники от 12 лет должны быть полностью вакцинированы и иметь отрицательный результат теста до отбытия лайнера. Компания также "настоятельно рекомендует" получить дополнительную дозу вакцины перед путешествием, но пока это не является обязательным.

Невакцинированные дети должны показать отрицательный результат ПЦР-теста, а также сдать экспресс-тест в терминале перед отбытием лайнера.

Как сообщается, инфицированные лица либо не имели никаких проявлений болезни, либо имели слабые симптомы. Все отбыли на карантин.

Компания акцентирует, что это событие не повлияло на дальнейшее расписание круизов.

Ранее мы писали, что два препарата признаны неэффективными против штамма "Омикрон".

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Соединенные Штаты Америки
NEWS
Снегопад в Киеве. Общественный транспорт задерживается: список рейсов
Снегопад в Киеве. Общественный транспорт задерживается: список рейсов
DAILY
Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге