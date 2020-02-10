На круизном лайнере в Японии коронавирус обнаружили у еще 60 пассажиров

На круизном лайнере Diamond Princess, который помещенный на карантин в порту в японском городе Йокогама сообщили о 60 новых случаях коронавирусной инфекции. Об этом передает The Japan Times.

Информация о новых заболевших стала известна утром в понедельник, 10 февраля по сле того, как сообщалось о 70 подтвержденных случаях заражения вирусом. В результате общее количество пациентов с судна достигло 130.

В понедельник японское правительство также объявило, что рассматривает вопрос о проведении проверок на наличие нового коронавируса для всех членов экипажа и пассажиров на борту круизного судна.

Пассажирам разрешат сойти с Diamond Princess только после того, как станут известны все результаты обследований.

Напомним, Министерство здравоохранения сообщило о заражении гражданина Украины коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии. Сейчас зараженный коронавирусом украинец снят с круизного лайнера и доставлен в японскую больницу. Украинец не менее 14 дней будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением.

также у Госпогранслужбы есть данные всех 25 украинцев, находящихся на борту лайнера Diamond Princess. Данные больного коронавирусом гражданина не разглашаются.

Отметим, общее чило умерших от коронавируса в мире составляет 909 человек.