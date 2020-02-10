ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На круизном лайнере в Японии коронавирус обнаружили у еще 60 пассажиров

Новости » Общество     10.02.2020 - 08:17
На круизном лайнере в Японии коронавирус обнаружили у еще 60 пассажиров
Фото: Diamond Princess (GettyImages)

Общее число зараженных - 130 человек

На круизном лайнере Diamond Princess, который помещенный на карантин в порту в японском городе Йокогама сообщили о 60 новых случаях коронавирусной инфекции. Об этом передает The Japan Times.

Информация о новых заболевших стала известна утром в понедельник, 10 февраля по сле того, как сообщалось о 70 подтвержденных случаях заражения вирусом. В результате общее количество пациентов с судна достигло 130.

В понедельник японское правительство также объявило, что рассматривает вопрос о проведении проверок на наличие нового коронавируса для всех членов экипажа и пассажиров на борту круизного судна.

Пассажирам разрешат сойти с Diamond Princess только после того, как станут известны все результаты обследований.

Напомним, Министерство здравоохранения сообщило о заражении гражданина Украины коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии. Сейчас зараженный коронавирусом украинец снят с круизного лайнера и доставлен в японскую больницу. Украинец не менее 14 дней будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением.

также у Госпогранслужбы есть данные всех 25 украинцев, находящихся на борту лайнера Diamond Princess. Данные больного коронавирусом гражданина не разглашаются.

Отметим, общее чило умерших от коронавируса в мире составляет 909 человек.

Число погибших от коронавируса снова возросло Китайский коронавирус впервые обнаружили у украинца
Новости Украины Япониявирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь