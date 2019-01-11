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На круизном лайнере в Карибском море заразились кишечной инфекцией почти 300 человек

Новости » Происшествия    11.01.2019 - 08:46
На круизном лайнере в Карибском море заразились кишечной инфекцией почти 300 человек
Иллюстративное фото (edition.cnn.com)

По словам представителя компании Оуэна Торреса, все пассажиры получат компенсацию

В Карибском море 277 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера заразились кишечной инфекцией. Об этом заявил представитель компании ​Royal Caribbean, которой принадлежит судно, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что из-за этого лайнер вернется в порт Канаверал (штат Флорида), на день раньше запланированного срока.

По словам представителя компании Оуэна Торреса, все пассажиры получат компенсацию.

"Мы думаем, что правильнее будет вернуть всех домой пораньше, чтобы гости не беспокоились о своем здоровье", - сказал он.

Отмечается, что круизный лайнер вмещает 8 тыс. человек.

В Royal Caribbean отметили, что ждут результатов лабораторных исследований, чтобы определить, заразились ли пассажиры норовирусом.​

Представитель компании добавил телеканалу NBC News, что пострадавших лечит медперсонал корабля.

Напомним, в Карибском море потерпел аварию пассажирский лайнер Carnival Dream, принадлежащий американской туристической компании Carnival Cruise.

Также РБК-Украина писало, что около 400 пассажиров и членов экипажа крупнейшего в мире круизного лайнера Freedom of the Seas подхватили неизвестную вирусную инфекцию.

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