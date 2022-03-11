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"Кровавые провокации". Авиация РФ готовит удар по территории Беларуси, - Резников

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Киев, Пятница 11 марта 2022 16:07
"Кровавые провокации". Авиация РФ готовит удар по территории Беларуси, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российская авиация готовит серию кровавых провокаций против Украины. В частности, авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов в Беларуси возле украинской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Алексея Резникова.

"Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций. Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть населенный пункт Копани, Столинского района Брестской области", - отметил он.

По его словам, для маскировки Россия планирует нанести атаку из воздушного пространства Украины.

"Цель провокации - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью. Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси", - добавил Резников.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что Россия использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине.

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