Кровь переболевшего в 2003 году коронавирусом содержит антитело, блокирующее COVID-19

Кровь пациента, который в 2003 году переболел коронавирусом, содержит антитело, блокирующее новый вирус COVID-19. Этот человек может помочь ученым в борьбе с новой инфекцией.

Об этом сообщает издание Livescience.

По словам медиков, кровь этого человека может быть полезна в методах борьбы с коронавирусом. Антитело хотят использовать для профилактики или лечения COVID-19.

"Антитела являются частью иммунной системы организма на патогены. Это конкретное антитело, которое исследователи называют S309, продемонстрировало сильную способность связывать и отключать спаечный белок на SARS-CoV-2, который позволяет вирусу проникать в клетки", - заявляют ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона.

В то же время ученые отмечают, что понадобится еще время, чтобы понять, будет ли это антитело эффективно противодействовать новому коронавирусу у людей. При этом компания Vir Biotechnology уже разработала антитело для тестирования, надеясь начать клиническое испытание на людях.

Как отмечается, полученные данные "прокладывают путь для использования S309, или отдельно, или в составе коктейля антител", для профилактики или лечения COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что менее 10% населения большей части стран мира имеют антитела к коронавирусу. По словам главы Всемирной организации здравоохранения, большинство людей по-прежнему может подхватить эту инфекцию.

Также РБК-Украина писало, что американская компания заявила об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. В компании заявили, что разрабатываемая ими вакцина вырабатывает антитела против COVID-19.