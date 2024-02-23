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Кров у Дербі Гудзону, вінгер "Сіетла" відгамселив говіркого грубіяна: бійки вечора НХЛ

Фото: Політ Нейтана Бастіана після зустрічі з Джейкобом Трубою (nj.com)
Автор: Антон Федорців

Великий ігровий день регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги подарував сутички на льодових аренах Ньюарка та Сіетла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

 

Дербі ріки Гудзон між "Нью-Джерсі" та "Рейнджерс" запам'яталося не тільки домашнім фіаско "Девілз" (1:5), а й рукопашним боєм нападника господарів Нейтана Бастіана та оборонця "Нью-Йорка" Джейкоба Труби. На старті другого періоду вінгер "Нью-Джерсі" втік у контратаку правим краєм, але його прорив грубим хітом зупинив Труба.

Бастіан підхопився і вирішив з'ясувати взаємини з кривдником. Опоненти почали несамовито лупцювати один одного. Рефері ледве розтягли бійців. Господар льоду закінчив спаринг із носовою кровотечею, а захисник "Рейнджерс" – із посмішкою. Ініціатор бійки ще й отримав штраф 2+5.

 

 

Натомість у штаті Вашингтон нападник "Сіетла" Брендон Танев вирішив провчити вінгера "Ванкувера" Конора Гарланда. Той вирішив повправлятися в красномовності та наговорив "приємних" слів супернику після ігрового епізоду.

Танев виклик прийняв і скинув краги для сутички. До такого розвитку подій Гарланд виявився неготовим, тож відразу став "грушею" для господаря льоду. Вінгер "Кракен" викинув чимало потужних ударів по корпусу нападника "Кенакс" і відправив того додолу.

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