Кров у Дербі Гудзону, вінгер "Сіетла" відгамселив говіркого грубіяна: бійки вечора НХЛ

Дербі ріки Гудзон між "Нью-Джерсі" та "Рейнджерс" запам'яталося не тільки домашнім фіаско "Девілз" (1:5), а й рукопашним боєм нападника господарів Нейтана Бастіана та оборонця "Нью-Йорка" Джейкоба Труби. На старті другого періоду вінгер "Нью-Джерсі" втік у контратаку правим краєм, але його прорив грубим хітом зупинив Труба.

Бастіан підхопився і вирішив з'ясувати взаємини з кривдником. Опоненти почали несамовито лупцювати один одного. Рефері ледве розтягли бійців. Господар льоду закінчив спаринг із носовою кровотечею, а захисник "Рейнджерс" – із посмішкою. Ініціатор бійки ще й отримав штраф 2+5.

Натомість у штаті Вашингтон нападник "Сіетла" Брендон Танев вирішив провчити вінгера "Ванкувера" Конора Гарланда. Той вирішив повправлятися в красномовності та наговорив "приємних" слів супернику після ігрового епізоду.

Танев виклик прийняв і скинув краги для сутички. До такого розвитку подій Гарланд виявився неготовим, тож відразу став "грушею" для господаря льоду. Вінгер "Кракен" викинув чимало потужних ударів по корпусу нападника "Кенакс" і відправив того додолу.