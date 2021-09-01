Премиум от Hyundai: Кроссовер Genesis GV80 получил роскошный шестиместный салон

С обновлением корейский кроссовер Genesis GV80 получил шестиместный салон премиальной компоновки. Его особенность – два раздельных кресла на каждом из трех рядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт пресс-службы Genesis.
В линейке модификаций кроссовера Genesis GV80 появилась роскошная шестиместная конфигурация, которая присоединится к существующим пятиместному и семиместному вариантам.
Эта модель оснащена раздельными сиденьями второго ряда, а также имеет центральную консоль второго ряда, которая повторяет трансмиссионный тоннель. На нем прописались подстаканники, ящики для хранения мелочей и беспроводное зарядное устройство для смартфона.
С обновлением в кроссовере также появилась новая система предотвращения множественных столкновений, которая автоматически затормозит автомобиль, чтобы предотвратить вторичную аварию. 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и проекционный дисплей теперь поддерживают беспроводные обновления.
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